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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 16 декабря 2020
Шальке-04
16.12.2020, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
50'
Р. Салаи
68'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
90'
+2
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Д. Шмид
90'
+2
Замена
А. Абраши
️️️️
Б. Сантамария
Желтая карточка
С. Сердар
83'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Б. Раман
73'
Замена
А. Шепф
️️️️
О. Маскарель
73'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
А. Арит
70'
69'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
69'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Р. Салаи
68'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
Пас отдал
В. Грифо
60'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Н. Петерсен
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Д. Шмид
36'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Желтая карточка
Б. Раман
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ферманн
5
Очипка
26
Сане
5
Кабак
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
10
Буджеллаб
77
Арит
39
Матондо
14
Раман
3-4-2-1
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
8
Маскарель
18
Шепф
18
Шепф
8
Маскарель
14
Раман
37
Мендиль
37
Мендиль
14
Раман
77
Арит
23
Кутуджу
23
Кутуджу
77
Арит
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
7
Шмид
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Шмид
7
Сантамария
6
Абраши
6
Абраши
7
Сантамария
7
Салаи
9
Демирович
9
Демирович
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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