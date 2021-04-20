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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Карвина
Яблонец - Карвина: обзор матча 20 апреля 2021
Яблонец
20.04.2021, вторник, 18:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Карвина
9'
И. Шранц (П)
21'
М. Долежал
41'
Д. Плестил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Карвина
86'
Замена
T. Jursa
️️️️
L. Bartosak
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Я. Поважанец
86'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
80'
Замена
R. Hruby
️️️️
М. Долежал
80'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Плестил
69'
67'
Замена
В. Синявский
️️️️
Л. Чмелик
ГОЛ! 3:0!
Д. Плестил
Пас отдал
В. Йовович
41'
31'
Замена
В. Смрз
️️️️
S. Drame
31'
Замена
Т. Острак
️️️️
К. Косе
29'
Желтая карточка
К. Херц
ГОЛ! 2:0!
М. Долежал
Пас отдал
Д. Плестил
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Шранц
9'
8'
Желтая карточка
Э. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
27
Роберт Мазань
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
2-5-1-3
30
Зелены
39
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
23
Штепанек
8
Йовович
1
Гануш
26
Шранц
15
Долежал
3-2-2-1-3
3
Сантос
31
0
27
Мазань
44
5
Косе
24
Херц
9
Чмелик
32
27
10
7
Плестил
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Плестил
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
15
Долежал
8
8
15
Долежал
7
Поважанец
19
Храмоста
19
Храмоста
7
Поважанец
5
Косе
7
Острак
7
Острак
5
Косе
31
8
8
31
9
Чмелик
99
Синявский
99
Синявский
9
Чмелик
44
42
Смрз
42
Смрз
44
Остались в запасе
Яблонец
Карвина
13
Томаш Вайнер
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Яблонец - Карвина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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