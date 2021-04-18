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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Пардубице
Зброевка - Пардубице: обзор матча 18 апреля 2021
Зброевка
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Пардубице
69'
J. Prichystal
42'
M. Toml (o.g.)
71'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Пардубице
85'
Замена
M. Šejvl
️️️️
Каду
Замена
P. Dreksa
️️️️
J. Moravec
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Эвертон
Пас отдал
E. Tischler
ГОЛ! 1:1!
J. Prichystal
Пас отдал
A. Fousek
69'
62'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
J. Sedlak
️️️️
D. Bariš
60'
Замена
J. Prichystal
️️️️
P. Stepanovsky
46'
Замена
A. Fousek
️️️️
Я. Гладик
46'
Замена
А. Русек
️️️️
A. Cermak
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
M. Toml (o.g.)
Пас отдал
Каду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Зброевка
44
J. Prichystal
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
2-1-1-5
0
4
Перница
0
14
Гладик
0
12
11
Фила
0
0
2-1-2-5
1
Летачек
5
Чихак
37
Челюстка
24
Солил
20
Каду
32
Эвертон
0
25
14
0
9
0
44
44
0
14
Гладик
30
30
14
Гладик
27
16
16
27
0
1
1
0
0
9
Русек
9
Русек
0
20
Каду
13
13
20
Каду
9
9
9
9
Остались в запасе
Зброевка
Пардубице
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
25
Matej Vit
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
25
Matej Vit
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Зброевка - Пардубице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Зброевка
Пардубице
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ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
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2018.01.10 20:07
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Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
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