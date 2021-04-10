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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Виктория
Карвина - Виктория: обзор матча 10 апреля 2021
Карвина
10.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
13'
M. Papadopulos
52'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Виктория
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Я. Коваржик
Замена
Т. Острак
️️️️
К. Херц
85'
Замена
T. Jursa
️️️️
M. Papadopulos
85'
84'
Замена
T. Horava
️️️️
М. Кацер
84'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
А. Ба Луа
77'
Замена
L. Matejka
️️️️
П. Шулц
Замена
S. Drame
️️️️
К. Косе
70'
52'
ГОЛ! 1:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
П. Шулц
46'
Замена
О. Михалик
️️️️
М. Хибс
46'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
Желтая карточка
Л. Чмелик
35'
Желтая карточка
Р. Мазань
21'
ГОЛ! 1:0!
M. Papadopulos
Пас отдал
Л. Чмелик
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-3-1-3
31
0
3
Сантос
27
Мазань
24
Херц
21
5
Косе
9
Чмелик
10
27
32
3-2-3-2
36
Станек
24
Гавел
11
Хибс
20
25
Каша
14
Брабец
66
Кацер
10
Шулц
23
Калвах
13
Ондрашек
50
Ба Луа
24
Херц
7
Острак
7
Острак
24
Херц
5
Косе
44
44
5
Косе
27
8
8
27
31
99
Синявский
99
Синявский
31
10
Шулц
12
12
10
Шулц
66
Кацер
0
0
66
Кацер
50
Ба Луа
19
Коваржик
19
Коваржик
50
Ба Луа
11
Хибс
17
Михалик
17
Михалик
11
Хибс
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
Остались в запасе
Карвина
Виктория
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
2
Робин Гранац
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Карвина - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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