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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Пардубице
Виктория - Пардубице: обзор матча 24 января 2021
Виктория
24.01.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Пардубице
81'
М. Гавел
90+3'
П. Буха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Пардубице
ГОЛ! 2:0!
П. Буха
Пас отдал
А. Ба Луа
90'
+3
85'
Желтая карточка
Каду
83'
Замена
M. Petran
️️️️
D. Huf
82'
Замена
S. Lee
️️️️
Эвертон
ГОЛ! 1:0!
М. Гавел
81'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
П. Шулц
72'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ж. Каямба
72'
Замена
L. Matejka
️️️️
Я. Коваржик
61'
30'
Красная карточка
M. Šejvl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Каду
ПВ
9
D. Huf
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
12
L. Matejka
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
4-4-2
36
Станек
25
Каша
24
Гавел
20
14
Брабец
23
Калвах
20
Буха
19
Коваржик
10
Шулц
13
Ондрашек
11
Каямба
2-2-5
23
Сурзин
37
Челюстка
20
Каду
32
Эвертон
9
31
2
25
13
19
Коваржик
12
12
19
Коваржик
10
Шулц
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Шулц
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
11
Каямба
32
Эвертон
10
10
32
Эвертон
9
0
0
9
Остались в запасе
Виктория
Пардубице
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
25
Matej Vit
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
25
Matej Vit
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Виктория - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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