Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Яблонец
Карвина - Яблонец: обзор матча 15 декабря 2020
Карвина
15.12.2020, вторник, 16:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Яблонец
25'
И. Шранц
84'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Яблонец
90'
+2
Замена
Д. Плестил
️️️️
Т. Ладра
Замена
M. Janecka
️️️️
R. Mikus
89'
Замена
В. Смрз
️️️️
Т. Острак
89'
86'
Желтая карточка
Я. Поважанец
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Долежал
Пас отдал
R. Hruby
78'
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Пиларж
78'
Замена
R. Hruby
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Д. Ндефе
69'
Желтая карточка
M. Papadopulos
67'
Желтая карточка
L. Bartosak
59'
Замена
К. Херц
️️️️
S. Drame
46'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
J.
46'
37'
Замена
М. Долежал
️️️️
В. Кубишта
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
Я. Поважанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Доминик Плестил
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-2-2-1-3
0
2
Ндефе
31
3
Сантос
44
21
5
Косе
7
Острак
26
10
27
4-3-1-3
4
Холик
39
30
Зелены
4
Мартинец
7
Поважанец
27
Кубишта
3
Хюбшман
11
Пиларж
1
Гануш
26
Шранц
18
Ладра
21
9
Чмелик
9
Чмелик
21
10
0
0
10
7
Острак
42
Смрз
42
Смрз
7
Острак
44
24
Херц
24
Херц
44
11
Пиларж
8
Йовович
8
Йовович
11
Пиларж
18
Ладра
7
Плестил
7
Плестил
18
Ладра
3
Хюбшман
8
8
3
Хюбшман
27
Кубишта
15
Долежал
15
Долежал
27
Кубишта
Остались в запасе
Карвина
Яблонец
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Карвина - Яблонец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Карвина
Яблонец
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+