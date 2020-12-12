Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Зброевка
Пардубице - Зброевка: обзор матча 12 декабря 2020
Пардубице
12.12.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Зброевка
52'
E. Tischler
54'
D. Huf
90+2'
O. Pachlopnik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Зброевка
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
O. Pachlopnik
Желтая карточка
Т. Челюстка
89'
Желтая карточка
Каду
79'
77'
Замена
A. Cermak
️️️️
J. Prichystal
76'
Желтая карточка
Я. Шурал
Замена
M. Petran
️️️️
D. Huf
74'
Замена
Каду
️️️️
М. Хлаваты
74'
72'
Желтая карточка
D. Bariš
64'
Замена
Я. Гладик
️️️️
A. Fousek
ГОЛ! 2:0!
D. Huf
Пас отдал
Эвертон
54'
ГОЛ! 1:0!
E. Tischler
Пас отдал
D. Huf
52'
46'
Замена
D. Jambor
️️️️
J. Sedlak
46'
Замена
А. Русек
️️️️
O. Vanek
Желтая карточка
М. Хлаваты
40'
35'
Желтая карточка
J. Sedlak
23'
Замена
D. Bariš
️️️️
J. Moravec
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
19
Михал Хлаваты
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
0
O. Vanek
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
20
Каду
ПВ
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
Зброевка
14
Ян Гладик
ПВ
40
Martin Sustr
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
2-2-1-5
37
Челюстка
23
Сурзин
19
Хлаваты
24
Солил
32
Эвертон
25
9
0
14
13
2-1-5
15
Шурал
5
Гайич
0
0
30
44
8
16
19
Хлаваты
20
Каду
20
Каду
19
Хлаваты
9
0
0
9
30
14
Гладик
14
Гладик
30
0
27
27
0
44
0
0
44
16
5
5
16
0
9
Русек
9
Русек
0
Остались в запасе
Пардубице
Зброевка
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
40
Martin Sustr
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Остались в запасе
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Пардубице - Зброевка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+