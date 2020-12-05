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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Карвина
Виктория - Карвина: обзор матча 05 декабря 2020
Виктория
05.12.2020, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Карвина
38'
M. Papadopulos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Карвина
Замена
T. Horava
️️️️
Л. Калвах
89'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Чермак
89'
Желтая карточка
Л. Перница
87'
83'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
К. Косе
80'
Желтая карточка
D. Guba
77'
Замена
В. Смрз
️️️️
Т. Острак
77'
Замена
D. Guba
️️️️
L. Bartosak
Замена
M. Alvir
️️️️
Я. Коваржик
75'
65'
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Херц
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Р. Ржезник
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
M. Papadopulos
Пас отдал
L. Bartosak
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Я. Копиц
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Карвина
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
0
D. Guba
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
4-5-2
14
Ржезник
4
Перница
8
2
Гейда
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
19
Коваржик
20
Буха
16
13
Ондрашек
3-2-3-1-2
0
2
Ндефе
31
3
Сантос
44
21
5
Косе
24
Херц
7
Острак
26
27
19
Коваржик
11
11
19
Коваржик
47
Чермак
66
Кацер
66
Кацер
47
Чермак
23
Калвах
0
0
23
Калвах
10
Копиц
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Копиц
14
Ржезник
9
9
14
Ржезник
5
Косе
9
Чмелик
9
Чмелик
5
Косе
24
Херц
0
0
24
Херц
31
0
0
31
7
Острак
42
Смрз
42
Смрз
7
Острак
Остались в запасе
Виктория
Карвина
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
33
Филип Твардзик
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
Остались в запасе
33
Филип Твардзик
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Виктория - Карвина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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