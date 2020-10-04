Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Смоленск
Родина - Смоленск: обзор матча 04 октября 2020
Родина
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 9 тур
0 : 0
Завершен
Смоленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Родина - Смоленск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Смоленск
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Бр
1 : 1
28.07.2021
Смоленск
Россия. Кубок, 1/256 финала
Смоленск
0 : 0
14.07.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Смоленск
1 : 3
15.06.2021
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Звезда
4 : 1
10.06.2021
Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Смоленск
0 : 0
04.06.2021
Казанка
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Родина
Смоленск
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
Бакаева рассмешил вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ
Вчера, 14:56
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
22 ноября
3
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
Бакаева рассмешил вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ
Вчера, 14:56
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
22 ноября
3
«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+