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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Муром - Родина
Муром - Родина: обзор матча 26 сентября 2020
Муром
26.09.2020, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 8 тур
1 : 1
Завершен
Родина
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Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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25.10.2026
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10.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 1
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
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Информация о матче
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