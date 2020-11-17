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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Баия
Коритиба - Баия: обзор матча 17 ноября 2020
Коритиба
17.11.2020, вторник, 00:01
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Баия
3'
G. Augusto
36'
Ã.
72'
Z.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Баия
90'
+3
Желтая карточка
Грегоре
87'
Желтая карточка
R.
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
Маттеус
80'
Желтая карточка
G. Augusto
76'
76'
Замена
M. Antonio
️️️️
Ã.
Желтая карточка
М. дос Сантос
72'
72'
ГОЛ! 1:2!
Z.
71'
Желтая карточка
R.
Замена
Р. Муньис
️️️️
N.
69'
65'
Замена
Росси
️️️️
F.
65'
Замена
Z.
️️️️
M. Bahia
57'
Желтая карточка
Даниэл
57'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
46'
Замена
Жуниньо
️️️️
A. Martins
36'
ГОЛ! 1:1!
Ã.
Пас отдал
M. Bahia
Желтая карточка
Робсон
31'
ГОЛ! 1:0!
G. Augusto
Пас отдал
В. Матеус
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
95
Матеус Салес
ОП
27
Маттеус
ЦП
84
Wilson
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
19
Robinho
ЦП
33
Arthur
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
31
Росси
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
2-2-1-5
22
дос Сантос
2
Матеус
5
Моура
95
Салес
27
Маттеус
3
30
Робсон
17
10
35
1-1-1-5
1
Фридрих
2
Параиба
40
Грегоре
94
Даниэл
6
17
9
Жилберто
70
16
27
Маттеус
30
30
27
Маттеус
17
9
Муньис
9
Муньис
17
6
2
2
6
4
18
Жуниньо
18
Жуниньо
4
70
31
Росси
31
Росси
70
17
30
30
17
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
Остались в запасе
Коритиба
Баия
33
Arthur
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
44
Rhodolfo
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
44
Rhodolfo
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
19
Robinho
ЦП
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Баия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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