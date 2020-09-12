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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба: обзор матча 12 сентября 2020
Атлетико Паранаэнсе
12.09.2020, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
Желтая карточка
Кристиан
90'
83'
Замена
Y. Sasse
️️️️
М. Буэно
83'
Замена
G. Augusto
️️️️
S.
72'
Вторая желтая
И. Жезус
72'
Замена
L. Henrique
️️️️
R.
Замена
Биссоли
️️️️
Никао
68'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
G.
59'
Желтая карточка
G.
52'
46'
Замена
G.
️️️️
M. Galdezani
46'
Замена
Натанаэл
️️️️
J.
Замена
Абнер
️️️️
M. Azevedo
46'
Желтая карточка
W.
29'
Желтая карточка
M. Azevedo
19'
3'
Желтая карточка
И. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
84
Wilson
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Раванелли
АП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
31
Yan Sasse
ЦП
14
Thiago Lopes
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2-2-1-5
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
18
Кристиан
14
Эрик
11
Никао
49
6
5
28
2
1-2-1-5
2
Матеус
95
Салес
5
Моура
8
Буэно
11
Жезус
99
13
44
35
11
Никао
7
Биссоли
7
Биссоли
11
Никао
49
96
Эдуардо
96
Эдуардо
49
6
16
Абнер
16
Абнер
6
10
10
99
10
10
99
44
28
28
44
20
20
13
2
Натанаэл
2
Натанаэл
13
8
Буэно
31
31
8
Буэно
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
21
Felipe Aguilar
ЦФ
9
Walter
ЦФ
12
Раванелли
АП
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
29
Гилерме Биро
ЛЗ
14
Thiago Lopes
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
21
Felipe Aguilar
ЦФ
9
Walter
ЦФ
12
Раванелли
АП
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Остались в запасе
29
Гилерме Биро
ЛЗ
14
Thiago Lopes
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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