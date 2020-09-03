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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коритиба
Ботафого - Коритиба: обзор матча 03 сентября 2020
Ботафого
03.09.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Коритиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Коритиба
89'
Желтая карточка
W.
84'
Замена
W.
️️️️
Робсон
84'
Замена
G. Augusto
️️️️
S.
Замена
М. Баби
️️️️
Л. Энрике
75'
Замена
Л. Отавио
️️️️
Р. Форстер
67'
65'
Замена
И. Жезус
️️️️
Y. Sasse
65'
Замена
У. Моура
️️️️
M. Galdezani
Желтая карточка
Р. Форстер
45'
+2
20'
Замена
Y. Sasse
️️️️
N.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Бруно Назарио
ЦП
4
Keisuke Honda
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
84
Wilson
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3-2-1-1-3
25
Фернандес
4
Кану
8
Сантос
13
Форстер
4
Беневенуто
22
Кевин
10
Назарио
11
Энрике
8
Калу
18
Рауль
4
1-1-1-5
2
Матеус
95
Салес
8
Буэно
20
99
13
3
35
11
Энрике
17
Баби
17
Баби
11
Энрике
13
Форстер
5
Отавио
5
Отавио
13
Форстер
11
Жезус
11
Жезус
30
Робсон
10
10
30
Робсон
99
10
10
99
20
5
Моура
5
Моура
20
17
31
31
17
Остались в запасе
Ботафого
Коритиба
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Остались в запасе
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Ботафого - Коритиба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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