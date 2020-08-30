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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Спорт Ресифи
Коритиба - Спорт Ресифи: обзор матча 30 августа 2020
Коритиба
30.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
90+4'
S. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Спорт Ресифи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S.
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Маилсон
Желтая карточка
R.
90'
+1
89'
Желтая карточка
H.
Замена
G. Augusto
️️️️
M. Galdezani
77'
Замена
И. Жезус
️️️️
N.
77'
72'
Замена
H.
️️️️
É.
70'
Желтая карточка
Я. Майдана
63'
Замена
L. Mugni
️️️️
J. Gomez
63'
Замена
L. Barcia
️️️️
Маркиньос
Замена
R.
️️️️
R.
62'
Замена
J.
️️️️
P.
54'
Замена
М. Буэно
️️️️
L. Henrique
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
91
Patrick
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
2
Patric
ЦФ
19
Élton
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
37
Бруниньо
АП
37
Lucas Venuto
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
1-1-5
2
Матеус
95
Салес
17
99
44
20
30
Робсон
2-1-1-5
1
Маилсон
2
Майдана
6
Сандер
4
Чико
10
Маркиньос
19
18
11
20
5
91
13
13
91
17
11
Жезус
11
Жезус
17
28
8
Буэно
8
Буэно
28
20
10
10
20
44
3
3
44
19
9
9
19
11
26
26
11
10
Маркиньос
7
7
10
Маркиньос
77
77
Остались в запасе
Коритиба
Спорт Ресифи
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
27
Луан Полли
ВР
37
Lucas Venuto
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
37
Бруниньо
АП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
Остались в запасе
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
27
Луан Полли
ВР
37
Lucas Venuto
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
37
Бруниньо
АП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коритиба - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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