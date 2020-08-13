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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коритиба
Баия - Коритиба: обзор матча 13 августа 2020
Баия
13.08.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
40'
R. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Коритиба
87'
Желтая карточка
Y. Sasse
Замена
Алессон
️️️️
R.
80'
Замена
Z.
️️️️
Ж. Капишаба
79'
78'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
S.
78'
Замена
️️️️
M. Galdezani
Замена
M. Antonio
️️️️
Даниэл
76'
70'
Замена
R. Júnior
️️️️
Н. Силва
68'
Желтая карточка
Н. Силва
64'
Замена
Y. Sasse
️️️️
R.
46'
Замена
J.
️️️️
Натанаэл
45'
+2
Желтая карточка
R.
41'
Желтая карточка
M. Galdezani
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R.
40'
38'
Желтая карточка
S.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
8
Флавио
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
14
Ernando
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
30
Робсон
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
89
Ruy
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
40
Грегоре
ОП
16
Жадсон
ЦП
20
FernandÃ£o
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
17
Elton
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
43
Rafael Lima
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
13
Wanderley
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3-1-2-4
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
8
Флавио
94
Даниэл
31
Росси
14
17
10
16
2-1-5
6
Силва
2
Матеус
2
Натанаэл
20
99
84
3
35
10
77
Алессон
77
Алессон
10
94
Даниэл
30
30
94
Даниэл
29
Капишаба
2
2
29
Капишаба
99
9
Фогаса
9
Фогаса
99
6
Силва
8
8
6
Силва
2
Натанаэл
13
13
2
Натанаэл
89
31
31
89
Остались в запасе
Баия
Коритиба
20
FernandÃ£o
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
17
Elton
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
40
Грегоре
ОП
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
43
Rafael Lima
ЦФ
13
Wanderley
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
20
FernandÃ£o
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
17
Elton
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
40
Грегоре
ОП
16
Жадсон
ЦП
Остались в запасе
43
Rafael Lima
ЦФ
13
Wanderley
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Баия - Коритиба
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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