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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Диярбакырспор
Бешикташ - Диярбакырспор: обзор матча 04 декабря 2009
Бешикташ
04.12.2009, пятница, 21:00
Чемпионат Турции, 15 тур
0 : 0
Завершен
Диярбакырспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бешикташ - Диярбакырспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Диярбакырспор
0 : 2
15.05.2010
Эскишехирспор
Чемпионат Турции, 33 тур
Касымпаша
1 : 0
09.05.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Диярбакырспор
1 : 3
02.05.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 31 тур
Анкараспор
0 : 3
25.04.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Диярбакырспор
0 : 3
18.04.2010
Кайсериспор
Информация о матче
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