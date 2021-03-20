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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
Гамильтон Академикал - Сент-Миррен: обзор матча 20 марта 2021
Гамильтон Академикал
20.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
89'
K. Munro
33'
Д. МакГрат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
ГОЛ! 1:1!
K. Munro
Пас отдал
S. McMann
89'
87'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Д. Обика
Замена
K. Munro
️️️️
C. Smith
80'
56'
Замена
D. Connolly
️️️️
Л. Эрвин
56'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
K. McAllister
Замена
Д. Мойо
️️️️
B. Stirling
46'
34'
Желтая карточка
C. McCarthy
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. МакГрат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
15
Дилан Рид
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
4-2-4
30
24
2
Одоффин
33
14
Ходсон
18
Каллахан
25
27
19
Андерсон
32
5
4-3-3
31
Анвик
15
2
Тейт
22
Фрэйзер
5
Шонесси
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
11
9
Обика
94
Эрвин
7
32
21
21
32
15
15
27
20
Мойо
20
Мойо
27
7
21
Эрхахон
21
Эрхахон
7
94
Эрвин
21
21
94
Эрвин
9
Обика
8
Флинн
8
Флинн
9
Обика
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
14
George Stanger
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
15
Дилан Рид
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Остались в запасе
15
Дилан Рид
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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