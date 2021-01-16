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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед: обзор матча 16 января 2021
Гамильтон Академикал
16.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
Желтая карточка
J. Hamilton
87'
70'
Желтая карточка
M. McNulty
Замена
M. Ogboe
️️️️
Д. Мойо
68'
58'
Замена
M. McNulty
️️️️
L. Appere
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
6
Charlie Trafford
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3-2-1-4
30
14
Ходсон
24
40
2
Одоффин
33
18
Каллахан
5
20
Мойо
32
27
2-1-5
31
Зигрист
15
Нилсон
6
Коннолли
6
Харкс
33
9
3
4
10
Кларк
20
Мойо
99
99
20
Мойо
9
36
36
9
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
6
Charlie Trafford
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
6
Charlie Trafford
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
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