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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед - Гамильтон Академикал: обзор матча 21 ноября 2020
Данди Юнайтед
21.11.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
76'
Н. Кларк
80'
Н. Кларк
65'
Р. Каллахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Гамильтон Академикал
90'
+1
Замена
Д. Мойо
️️️️
B. Easton
90'
Желтая карточка
B. Easton
Желтая карточка
Н. Кларк
86'
82'
Пенальти не реализован!
Р. Каллахан
ГОЛ! 2:1!
Н. Кларк
Пас отдал
M. McNulty
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кларк
Пас отдал
L. Smith
76'
Замена
J. Robson
️️️️
M. Reynolds
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Каллахан
Пас отдал
S. McMann
Замена
И. Харкс
️️️️
Ж. Фукс
60'
Желтая карточка
Ж. Фукс
59'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
P. McMullan
53'
Замена
L. Bolton
️️️️
A. Spörle
53'
Желтая карточка
К. Батчер
45'
+1
27'
Желтая карточка
Х. Одоффин
25'
Желтая карточка
A. Martin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
32
Callum Smith
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
2-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
6
Коннолли
7
Фукс
66
Батчер
3
36
10
Кларк
10
6
4-2-4
30
33
24
2
Одоффин
14
Ходсон
18
Каллахан
25
99
5
27
32
10
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
10
7
Фукс
6
Харкс
6
Харкс
7
Фукс
6
3
3
6
3
8
8
3
24
20
Мойо
20
Мойо
24
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал
18
Kai Fotheringham
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
18
Kai Fotheringham
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Данди Юнайтед - Гамильтон Академикал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
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Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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