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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал: обзор матча 17 февраля 2021
Сент-Миррен
17.02.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
53'
I. Durmus
68'
Б. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
90'
Замена
Д. Мойо
️️️️
Б. Андерсон
Замена
D. Connolly
️️️️
Р. Тейт
84'
81'
Замена
R. Hughes
️️️️
C. Trafford
Замена
Р. Флинн
️️️️
Л. Эрвин
77'
68'
ГОЛ! 1:1!
Б. Андерсон
Желтая карточка
М. Фрэйзер
61'
Желтая карточка
Д. Шонесси
57'
ГОЛ! 1:0!
I. Durmus
Пас отдал
K. McAllister
53'
27'
Желтая карточка
S. Martin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
25
Scott Martin
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
3-2-2-3
31
Анвик
15
2
Тейт
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
21
Эрхахон
11
7
94
Эрвин
9
Обика
3-2-1-4
30
14
Ходсон
2
Одоффин
33
40
24
18
Каллахан
99
19
Андерсон
6
5
94
Эрвин
8
Флинн
8
Флинн
94
Эрвин
2
Тейт
21
21
2
Тейт
25
25
6
15
15
6
19
Андерсон
20
Мойо
20
Мойо
19
Андерсон
Остались в запасе
Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
27
Ben Stirling
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Остались в запасе
27
Ben Stirling
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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