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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
Гамильтон Академикал - Сент-Миррен: обзор матча 15 августа 2020
Гамильтон Академикал
15.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
19'
Д. Обика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
90'
+3
Желтая карточка
Д. Анвик
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
Р. Каллахан
81'
78'
Желтая карточка
Р. Тейт
61'
Замена
I. Durmus
️️️️
K. McAllister
58'
Желтая карточка
S. Foley
Замена
M. Ogboe
️️️️
Д. Мойо
55'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Обика
Пас отдал
Р. Тейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
16
David Templeton
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
17
Джейми МакГрат
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
21
Итан Эрхахон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
4-3-3
30
14
Ходсон
2
Вонт
33
2
Одоффин
18
Каллахан
11
25
20
Мойо
16
16
4-1-2-3
31
Анвик
2
Тейт
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
6
Шерон
17
МакГрат
16
9
Обика
26
7
18
Каллахан
33
33
18
Каллахан
20
Мойо
99
99
20
Мойо
7
11
11
7
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
Остались в запасе
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Гамильтон Академикал - Сент-Миррен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Сент-Миррен
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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