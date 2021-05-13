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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Виллем II
АДО Ден Хааг - Виллем II: обзор матча 13 мая 2021
АДО Ден Хааг
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 4
Завершен
Виллем II
69'
М. Крамер
5'
В. Павлидис
22'
В. Павлидис
40'
К. Вридт
71'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Виллем II
Желтая карточка
M. Vejinović
88'
76'
Желтая карточка
А. Мурич
74'
Замена
F. Heerkens
️️️️
П. Ллонч
73'
Желтая карточка
Л. Селахи
71'
ГОЛ! 1:4!
Ч. Наннели
Пас отдал
К. Вридт
ГОЛ! 1:3!
М. Крамер
Пас отдал
M. Vejinović
69'
68'
Замена
М. Келерт
️️️️
Д. Саддики
Замена
Т. Гомельт
️️️️
J. Goossens
67'
62'
Замена
Л. Селахи
️️️️
М. Трезор
Замена
Б. Кемпер
️️️️
Д. Янмат
58'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
Б. Адеканье
46'
Замена
M. Vejinović
️️️️
К. де Бур
46'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Арвейлер
46'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
45'
+4
40'
ГОЛ! 0:3!
К. Вридт
Пас отдал
В. Павлидис
Пенальти не реализован!
A. El Khayati
38'
22'
ГОЛ! 0:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Ч. Наннели
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
18
Marko Vejinović
ЦФ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3-1-1-5
50
Фрайзль
22
Янмат
38
Пинас
27
ван Эвейк
8
де Бур
17
Бесуйен
23
11
11
Адеканье
9
Арвейлер
51
2-3-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
8
Ллонч
17
Саддики
7
Наннели
20
11
Вридт
31
Трезор
14
Павлидис
22
8
де Бур
18
18
8
де Бур
22
Янмат
12
Кемпер
12
Кемпер
22
Янмат
11
19
Гомельт
19
Гомельт
11
11
Адеканье
0
0
11
Адеканье
9
Арвейлер
29
Крамер
29
Крамер
9
Арвейлер
8
Ллонч
3
3
8
Ллонч
31
Трезор
18
Селахи
18
Селахи
31
Трезор
17
Саддики
27
Келерт
27
Келерт
17
Саддики
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Виллем II
8
Давид Филипп
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
8
Давид Филипп
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча АДО Ден Хааг - Виллем II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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