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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Твенте
Фортуна - Твенте: обзор матча 01 мая 2021
Фортуна
01.05.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 0
Завершен
Твенте
25'
Л. Семеду
63'
М. Сентьенс (П)
74'
Л. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Твенте
90'
Желтая карточка
Н. Маркело
Замена
L. George
️️️️
З. Флемминг
88'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
М. Сентьенс
81'
Замена
C. Essers
️️️️
Л. Рота
81'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
B. Rienstra
81'
79'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Л. Нарсинг
79'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
К. Мениг
79'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Д. Думич
ГОЛ! 3:0!
Л. Семеду
Пас отдал
З. Флемминг
74'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сентьенс
63'
Замена
С. Полтер
️️️️
Э. Ханссон
63'
62'
Желтая карточка
В. Брама
46'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
46'
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
ГОЛ! 1:0!
Л. Семеду
Пас отдал
Т. Теки
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
3-2-2-2-1
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
12
Рота
5
Теки
20
Сентьенс
7
Ханссон
9
Флемминг
7
Семеду
4-3-3
16
Дроммел
98
Маркело
24
Эбуехи
4
Думич
5
Смал
6
Зерруки
5
Босх
80
Ремерато
90
Данило
7
Нарсинг
11
Мениг
12
Рота
12
12
12
Рота
9
Флемминг
33
33
9
Флемминг
38
8
Мутуссами
8
Мутуссами
38
20
Сентьенс
17
17
20
Сентьенс
7
Ханссон
91
Полтер
91
Полтер
7
Ханссон
4
Думич
2
Хилгерс
2
Хилгерс
4
Думич
11
Мениг
10
10
11
Мениг
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
7
Нарсинг
11
Ротс
11
Ротс
7
Нарсинг
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
Остались в запасе
Фортуна
Твенте
22
Piet Velthuizen
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Piet Velthuizen
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фортуна - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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