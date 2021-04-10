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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Спарта
АЗ Алкмаар - Спарта: обзор матча 10 апреля 2021
АЗ Алкмаар
10.04.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
13'
Й. Класи
66'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Спарта
Замена
️️️️
Й. Класи
81'
77'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Ти
77'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
77'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Л. Дуарте
71'
Желтая карточка
М. Пинту
ГОЛ! 2:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
66'
Замена
Д. де Вит
️️️️
А. Гюдмюндссон
61'
57'
Замена
М. Энгельс
️️️️
С. Мейнанс
56'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
B. Smeets
ГОЛ! 1:0!
Й. Класи
Пас отдал
Й. Свенссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
14
Джереми ван Мюллем
ОП
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-3-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
22
Свенссон
18
Мидтсьё
8
Класи
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
3-3-3-1
40
Окойе
22
Фортеш
18
Пинту
4
13
Хейлен
6
Дуарте
2
Абелс
21
Мейнанс
21
Харруи
10
9
Ти
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
10
27
Харчуш
27
Харчуш
10
9
Ти
19
19
9
Ти
21
Мейнанс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Мейнанс
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
6
Дуарте
18
Бюргер
18
Бюргер
6
Дуарте
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
1
Mees Bakker
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Mees Bakker
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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