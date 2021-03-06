Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АДО Ден Хааг
Херенвен - АДО Ден Хааг: обзор матча 06 марта 2021
Херенвен
06.03.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
8'
С. Де Йонг
78'
Х. Верман
89'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АДО Ден Хааг
90'
+1
Желтая карточка
Й. Арвейлер
ГОЛ! 3:0!
Д. Верман
Пас отдал
Р. Аль-Хадж
89'
79'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
J. Goossens
79'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
R. Kishna
ГОЛ! 2:0!
Х. Верман
78'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Де Йонг
74'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. ван Берген
74'
Желтая карточка
М. ван Берген
67'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Р. Каиб
65'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Т. Халилович
65'
62'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Адеканье
51'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Б. Кемпер
Желтая карточка
П. Бохневич
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Де Йонг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Pascu
ЦФ
7
Cain Seedorf
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
4-3-1-2
22
24
Каиб
4
Бохневич
5
Дрешевич
6
ван Хеке
6
Де Йонг
25
Верман
20
Шоне
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
4-5
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
6
Амофа
38
Пинас
12
Кемпер
23
29
Крамер
11
Адеканье
11
18
7
ван Берген
8
Нигрен
8
Нигрен
7
ван Берген
24
Каиб
5
5
24
Каиб
7
Халилович
21
21
7
Халилович
6
Де Йонг
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
12
Кемпер
11
Адеканье
17
Бесуйен
17
Бесуйен
11
Адеканье
31
9
Арвейлер
9
Арвейлер
31
11
0
0
11
Остались в запасе
Херенвен
АДО Ден Хааг
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
7
Cain Seedorf
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Остались в запасе
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
7
Cain Seedorf
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Херенвен - АДО Ден Хааг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+