Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Виллем II
Спарта - Виллем II: обзор матча 28 февраля 2021
Спарта
28.02.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 2
Завершен
Виллем II
68'
Ч. Наннели
78'
М. Трезор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Виллем II
90'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Трезор
Красная карточка
Д. Фортеш
75'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Дуарте
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
М. Трезор
Замена
М. Энгельс
️️️️
D. Gravenberch
62'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Д. Абелс
62'
Замена
B. Smeets
️️️️
С. Мейнанс
46'
Желтая карточка
Л. Дуарте
43'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4-4-2
40
Окойе
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
13
Хейлен
6
Дуарте
6
Ауассар
21
Харруи
21
Мейнанс
9
Ти
19
2-2-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
7
Наннели
8
Ллонч
22
14
Павлидис
31
Трезор
11
Вридт
20
19
8
Энгельс
8
Энгельс
19
6
Дуарте
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Дуарте
2
Абелс
22
Фортеш
22
Фортеш
2
Абелс
21
Мейнанс
10
10
21
Мейнанс
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
Остались в запасе
Спарта
Виллем II
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Спарта - Виллем II
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Виллем II
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+