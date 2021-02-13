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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - ПСВ
АДО Ден Хааг - ПСВ: обзор матча 13 февраля 2021
АДО Ден Хааг
13.02.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
27'
Б. Адеканье
90+3'
М. Крамер
51'
Д. Мален
76'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - ПСВ
ГОЛ! 2:2!
М. Крамер
90'
+3
85'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Э. Захави
Замена
Д. Филипп
️️️️
Д. Амофа
82'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Б. Кемпер
82'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
75'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Р. Томас
75'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Т. Баумгартль
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Б. Адеканье
69'
67'
Желтая карточка
И. Сангаре
61'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Й. Вертессен
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Y. Mokhtar
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
Й. Вертессен
Замена
G. Zuiverloon
️️️️
Т. Гомельт
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Адеканье
Пас отдал
М. ван Эвейк
27'
21'
Пенальти не реализован!
Ф. Макс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-2-2-3
50
Фрайзль
6
Амофа
4
Дель Фабро
38
Пинас
12
Кемпер
27
ван Эвейк
19
Гомельт
0
11
Адеканье
11
29
Крамер
4-2-1-3
38
Мвого
4
Тезе
32
Баумгартль
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
13
Росарио
30
Томас
7
Захави
14
Мален
11
Вертессен
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
12
Кемпер
19
Гомельт
51
51
19
Гомельт
6
Амофа
8
Филипп
8
Филипп
6
Амофа
0
17
Бесуйен
17
Бесуйен
0
11
Адеканье
9
Арвейлер
9
Арвейлер
11
Адеканье
32
Баумгартль
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
32
Баумгартль
30
Томас
17
Жуниор
17
Жуниор
30
Томас
11
Вертессен
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
11
Вертессен
7
Захави
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
7
Захави
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
ПСВ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
26
Максим Делань
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча АДО Ден Хааг - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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