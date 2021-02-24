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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - АДО Ден Хааг
Виллем II - АДО Ден Хааг: обзор матча 24 февраля 2021
Виллем II
24.02.2021, среда, 18:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
48'
М. Трезор (П)
62'
Ш. Пинас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - АДО Ден Хааг
Желтая карточка
L. Owusu
90'
+6
Замена
Л. Селахи
️️️️
П. Ллонч
85'
Замена
О. Ромени
️️️️
Ч. Наннели
85'
Замена
S. van Beek
️️️️
В. Павлидис
79'
Вторая желтая
J. Peters
75'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Пинас
Замена
Д. Кен
️️️️
F. Heerkens
62'
Желтая карточка
J. Peters
60'
58'
Замена
J. Goossens
️️️️
G. Zuiverloon
58'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
A. El Khayati
58'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Адеканье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Трезор
48'
46'
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
R. Kishna
Замена
М. Трезор
️️️️
М. Келерт
46'
42'
Красная карточка
Т. Гомельт
Желтая карточка
F. Heerkens
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
31
Ricardo Kishna
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-3-4
49
Мурич
8
Хольмен
4
3
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
20
11
Вридт
14
Павлидис
6
3-1-5
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
38
Пинас
12
Кемпер
19
Гомельт
23
29
Крамер
11
Адеканье
51
18
7
Наннели
10
Ромени
10
Ромени
7
Наннели
14
Павлидис
22
22
14
Павлидис
3
17
Кен
17
Кен
3
8
Ллонч
18
Селахи
18
Селахи
8
Ллонч
27
Келерт
31
Трезор
31
Трезор
27
Келерт
23
9
Арвейлер
9
Арвейлер
23
11
Адеканье
17
Бесуйен
17
Бесуйен
11
Адеканье
31
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
31
51
11
11
51
Остались в запасе
Виллем II
АДО Ден Хааг
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
1
Luuk Koopmans
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Остались в запасе
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
1
Luuk Koopmans
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Виллем II - АДО Ден Хааг
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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