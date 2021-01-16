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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг: обзор матча 16 января 2021
АЗ Алкмаар
16.01.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
72'
З. Абухляль
89'
З. Абухляль
58'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 2:1!
З. Абухляль
89'
80'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Крамер
73'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
В. Бесуйен
73'
Замена
К. де Бур
️️️️
S. Bourard
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
72'
Замена
️️️️
Б. Мартинс-Инди
63'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Гюдмюндссон
63'
Замена
Т. Летшерт
️️️️
П. Хацидиакос
63'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Крамер
56'
Замена
Ш. Пинас
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
3-2-1-4
1
27
ван Эвейк
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
2
Рацу
12
Кемпер
17
Бесуйен
29
Крамер
11
18
10
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
80
Гюдмюндссон
26
Эвьен
26
Эвьен
80
Гюдмюндссон
4
Хацидиакос
5
Летшерт
5
Летшерт
4
Хацидиакос
10
8
де Бур
8
де Бур
10
5
Фамилья-Кастильо
38
Пинас
38
Пинас
5
Фамилья-Кастильо
29
Крамер
80
Карелис
80
Карелис
29
Крамер
17
Бесуйен
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
17
Бесуйен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг
40
Максим Гуллит
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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