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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Херенвен
АДО Ден Хааг - Херенвен: обзор матча 28 ноября 2020
АДО Ден Хааг
28.11.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
13'
Д. Филипп
16'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Херенвен
Замена
А. Рацу
️️️️
Ш. Пинас
87'
Замена
К. де Бур
️️️️
P.
79'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Крамер
79'
69'
Замена
К. Дриух
️️️️
Б. Нигрен
65'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
И. Дрешевич
28'
Желтая карточка
Х. Верман
Замена
R. Kishna
️️️️
Д. Филипп
28'
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верман
Пас отдал
И. Дрешевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Филипп
Пас отдал
P.
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Pascu
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Херенвен
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
3-2-1-2-2
1
15
4
Дель Фабро
38
Пинас
12
Кемпер
27
ван Эвейк
10
Элмкиес
8
Филипп
17
Бесуйен
29
Крамер
10
3-2-2-1-2
22
5
Дрешевич
5
2
Флоранус
6
ван Хеке
4
Бохневич
25
Верман
21
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
29
Крамер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
29
Крамер
8
Филипп
31
31
8
Филипп
10
8
де Бур
8
де Бур
10
38
Пинас
2
Рацу
2
Рацу
38
Пинас
8
Нигрен
24
Дриух
24
Дриух
8
Нигрен
5
Дрешевич
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
5
Дрешевич
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Херенвен
10
Samy Bourard
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
10
Samy Bourard
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Остались в запасе
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АДО Ден Хааг - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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