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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Зволле
Твенте - Зволле: обзор матча 31 октября 2020
Твенте
31.10.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 1
Завершен
Зволле
5'
К. Мениг
29'
Данило
33'
В. Брама
51'
В. Черны
84'
Л. Илич
74'
E. Reijnders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Зволле
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Г. Ремерато
88'
ГОЛ! 5:1!
Л. Илич
Пас отдал
Т. Эбуехи
84'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Черны
83'
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
83'
74'
ГОЛ! 4:1!
E. Reijnders
Пас отдал
J. Drost
Замена
C. Staring
️️️️
К. Пири
69'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
69'
59'
Замена
J. Drost
️️️️
К. Леманс
59'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
Р. Штридер
ГОЛ! 4:0!
В. Черны
Пас отдал
Данило
51'
Желтая карточка
К. Пири
47'
46'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
R. Ghoochannejhad
37'
Замена
М. Дуэ
️️️️
Т. Лам
ГОЛ! 3:0!
В. Брама
Пас отдал
В. Черны
33'
ГОЛ! 2:0!
Данило
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Мениг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
13
Рико Штридер
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Остерволде
6
Брама
80
Ремерато
5
Босх
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
4-3-3
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
4
Керстен
3
Лам
3
Накаяма
13
Штридер
8
Леманс
10
Ферай
30
23
8
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
3
Пири
6
6
3
Пири
80
Ремерато
6
Зерруки
6
Зерруки
80
Ремерато
18
Черны
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Черны
3
Лам
5
Дуэ
5
Дуэ
3
Лам
13
Штридер
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
13
Штридер
8
Леманс
11
11
8
Леманс
8
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
8
Остались в запасе
Твенте
Зволле
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Твенте - Зволле
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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