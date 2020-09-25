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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гронинген
Твенте - Гронинген: обзор матча 25 сентября 2020
Твенте
25.09.2020, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
22'
В. Черны
37'
Данило
88'
А. Еремеефф
52'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Гронинген
Замена
Д. Думич
️️️️
К. Мениг
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
Г. Смал
88'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Г. Ремерато
79'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
78'
76'
Замена
Т. Суслов
️️️️
В. Даммерс
65'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
65'
Замена
П. Йостен
️️️️
М. Эль-Ханкури
65'
Замена
Р. Балк
️️️️
Р. Лундквист
Замена
Л. Лабру
️️️️
В. Черны
60'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Б. ван Хинтум
42'
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
ГОЛ! 2:0!
Данило
Пас отдал
В. Черны
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Данило
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
7
Ремко Балк
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
5
Плегесуэло
26
24
Остерволде
6
Брама
80
Ремерато
5
Босх
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
4-3-2-1
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
4
Даммерс
5
ван Хинтум
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
5
Матусива
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
11
Мениг
4
Думич
4
Думич
11
Мениг
80
Ремерато
6
Зерруки
6
Зерруки
80
Ремерато
18
Черны
7
Лабру
7
Лабру
18
Черны
4
Даммерс
10
Суслов
10
Суслов
4
Даммерс
14
Ларсен
11
11
14
Ларсен
10
Лундквист
7
Балк
7
Балк
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
Остались в запасе
Твенте
Гронинген
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Твенте - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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