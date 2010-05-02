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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сошо
Ренн - Сошо: обзор матча 02 мая 2010
Ренн
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сошо
83'
С. Марво (П)
28'
Д. Бриан (АГ)
81'
Б. Гаванон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сошо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Марво
Замена
М. Пейберне
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 0:2!
Б. Гаванон
Замена
Б. Гаванон
️️️️
М. Мартен
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Р. Будебуз
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
Д. Бриан
Замена
И. Бангура
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
Карлао
Замена
А. Гьян
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Бриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
12
Марво
7
Бриан
3-2-2-1-2
16
Ришер
5
Бреше
24
Перки
3
Драме
50
Карлао
18
Дюплюс
15
Мартен
10
Дальма
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
7
Бриан
17
Сов
17
Сов
7
Бриан
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
18
Лемуан
3
Гьян
3
Гьян
18
Лемуан
10
Будебуз
27
Пужоль
27
Пужоль
10
Будебуз
10
Дальма
14
Пейберне
14
Пейберне
10
Дальма
15
Мартен
24
Гаванон
24
Гаванон
15
Мартен
Остались в запасе
Ренн
Сошо
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Сошо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Роазон Парк
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