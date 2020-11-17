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Расписание матчей
Черногория - Кипр
Черногория - Кипр: обзор матча 17 ноября 2020
Черногория
17.11.2020, вторник, 22:45
, группа C1, 6 тур
4 : 0
Завершен
Кипр
14'
С. Йоветич
25'
А. Болевич
28'
А. Болевич
60'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Кипр
Конец матча
85'
Замена
️️️️
Г. Кастанос
Замена
Р. Радунович
️️️️
А. Шчекич
72'
Замена
В. Йовович
️️️️
А. Болевич
71'
Замена
Д. Исламович
️️️️
С. Мугоша
71'
Желтая карточка
И. Вуячич
68'
66'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Т. Янну
65'
Замена
А. Гогич
️️️️
Я. Кусулос
65'
Замена
М. Ционис
️️️️
А. Какулис
64'
Желтая карточка
Я. Кусулос
Замена
Н. Косович
️️️️
М. Бакич
61'
Замена
В. Савичевич
️️️️
С. Йоветич
61'
ГОЛ! 4:0!
С. Мугоша
Пас отдал
С. Йоветич
60'
Желтая карточка
М. Бакич
48'
46'
Замена
️️️️
К. Артиматас
Второй тайм
35'
Желтая карточка
Г. Кастанос
ГОЛ! 3:0!
А. Болевич
Пас отдал
С. Йоветич
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Болевич
Пас отдал
С. Хакшабанович
25'
Желтая карточка
С. Йоветич
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Вукчевич
14'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
24
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
4
Томас Янну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
22
Вукан Савичевич
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
5
Фанос Кателарис
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
3-2-1-4
1
Миятович
22
Симич
5
Вуячич
23
Марушич
18
Бакич
19
Шчекич
24
Хакшабанович
10
Йоветич
4
Вукчевич
21
Болевич
9
Мугоша
4-5-1
13
Деметриу
4
Иоанну
4
Янну
8
Кусулос
5
Сиелис
19
Лайфис
20
Кастанос
18
Артиматас
23
Кириаку
9
Питтас
11
Какулис
21
Болевич
16
Йовович
16
Йовович
21
Болевич
10
Йоветич
22
Савичевич
22
Савичевич
10
Йоветич
19
Шчекич
3
Радунович
3
Радунович
19
Шчекич
18
Бакич
21
Косович
21
Косович
18
Бакич
9
Мугоша
22
Исламович
22
Исламович
9
Мугоша
11
Какулис
21
Ционис
21
Ционис
11
Какулис
4
Янну
10
Лоизу
10
Лоизу
4
Янну
8
Кусулос
6
Гогич
6
Гогич
8
Кусулос
Остались в запасе
Черногория
Кипр
2
Момчило Распопович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
2
Андреас Каро
ЦЗ
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Йохан Валем
Остались в запасе
2
Момчило Распопович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
2
Андреас Каро
ЦЗ
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Главный тренер
Йохан Валем
Статистика матча Черногория - Кипр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Эйтан Шмулевич
Стадион:
Под Горицом
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