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Расписание матчей
Казахстан - Албания
Казахстан - Албания: обзор матча 11 октября 2020
Казахстан
11.10.2020, воскресенье, 16:00
, группа 4, 3 тур
0 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Албания
Конец матча
82'
Замена
Т. Сефери
️️️️
Р. Манай
82'
Замена
Х. Мемолла
️️️️
Л. Траши
Замена
Ю. Перцух
️️️️
И. Куат
69'
Замена
М. Федин
️️️️
А. Аимбетов
69'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
А. Марочкин
46'
Второй тайм
43'
Желтая карточка
К. Дермаку
41'
Желтая карточка
А. Броя
Желтая карточка
М. Быстров
32'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
22'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
22
Лоренц Траши
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
14
Юрий Перцух
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Покатилов
22
Марочкин
5
Куат
4
Быстров
16
Суюмбаев
23
Эрланов
6
Абикен
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
3-2-3-2
1
Бериша
17
Дермаку
6
Джимсити
5
Везели
22
Траши
15
Кумбула
8
Каллаку
22
Абраши
7
Баре
7
Манай
9
Броя
17
Аимбетов
20
Федин
20
Федин
17
Аимбетов
22
Марочкин
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
22
Марочкин
5
Куат
14
Перцух
14
Перцух
5
Куат
22
Траши
2
Мемолла
2
Мемолла
22
Траши
7
Манай
17
Сефери
17
Сефери
7
Манай
Остались в запасе
Казахстан
Албания
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
14
Казим Лячи
ЦП
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
23
Албан Ходжа
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
Остались в запасе
14
Казим Лячи
ЦП
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
23
Албан Ходжа
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Казахстан - Албания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Мунтян
(Бендеры)
Стадион:
Центральный
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