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Расписание матчей
Фарерские острова - Латвия
Фарерские острова - Латвия: обзор матча 10 октября 2020
Фарерские острова
10.10.2020, суббота, 19:00
, группа D1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Латвия
28'
О. Фэре
25'
Я. Икаунекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Латвия
Конец матча
88'
Желтая карточка
М. Осс
82'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
82'
Замена
Э. Эмсис
️️️️
А. Зюзинс
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
Й. Бьярталид
82'
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Д. Соренсен
82'
68'
Замена
К. Карклинс
️️️️
К. Тоберс
67'
Замена
М. Кигурс
️️️️
А. Яунземс
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
А. Ольсен
65'
Замена
Р. Балдвинссон
️️️️
С. Ватнхамар
65'
Желтая карточка
С. Наттестад
58'
Второй тайм
31'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 1:1!
О. Фэре
Пас отдал
Й. Бьярталид
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Икаунекс
Пас отдал
М. Осс
19'
Желтая карточка
Р. Ругинс
Замена
Г. Ватнхамар
️️️️
Б. Хендрикссон
11'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
21
Андреас Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Латвия
23
Дэвис Осс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
13
Мартинс Кигурс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-5-2
12
Гестссон
3
Давидсен
5
Наттестад
15
Фэре
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
9
Соренсен
21
Ольсен
11
Ольсен
2-5-1-2
1
Штейнборс
3
Осс
5
Стужлис
11
Савалниекс
7
Ругинс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
6
Тоберс
16
Яунземс
14
Цыганик
20
Ульдрикис
8
Хендрикссон
16
Ватнхамар
16
Ватнхамар
8
Хендрикссон
9
Соренсен
2
Даниэльсен
2
Даниэльсен
9
Соренсен
10
Ватнхамар
15
Балдвинссон
15
Балдвинссон
10
Ватнхамар
21
Ольсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
21
Ольсен
7
Бьярталид
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
7
Бьярталид
16
Яунземс
13
Кигурс
13
Кигурс
16
Яунземс
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
17
Зюзинс
8
Эмсис
8
Эмсис
17
Зюзинс
6
Тоберс
21
Карклинс
21
Карклинс
6
Тоберс
Остались в запасе
Фарерские острова
Латвия
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
23
Дэвис Осс
ВР
11
Владиславс Федоровс
АП
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
12
Роберт Озолс
ВР
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
Остались в запасе
23
Дэвис Осс
ВР
11
Владиславс Федоровс
АП
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
12
Роберт Озолс
ВР
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Фарерские острова - Латвия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Главный судья:
Ивайло Стоянов
(Петрич)
Стадион:
Торсвеллур
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