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Расписание матчей
Андорра - Мальта
Андорра - Мальта: обзор матча 10 октября 2020
Андорра
10.10.2020, суббота, 21:45
, группа D1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Мальта
Конец матча
Желтая карточка
Ж. Сервос
85'
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Мартинес
85'
79'
Замена
Д. Грек
️️️️
Д. Мбонг
79'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
С. Писани
Замена
Ж. Алаез
️️️️
Куку
70'
Желтая карточка
М. Валес
68'
61'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
Ю. Дегабриэле
55'
Желтая карточка
С. Борг
Второй тайм
Желтая карточка
К. Мартинес
19'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
8
Стив Писани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Марк Ферре
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
11
Серхи Морено
АП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
3-4-3
1
Хосеп Гомес
5
Эмили Гарсия
2
Мартинес
18
Рубио
17
Сервос
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
7
Мартинес
9
Куку
9
Санчес
3-2-3-2
1
Бонелло
5
Агиус
4
Борг
22
Мускат
7
Мбонг
3
Камензули
8
Писани
10
Теума
20
Гамбин
8
Мбонг
18
Дегабриэле
2
Мартинес
21
Гарсия
21
Гарсия
2
Мартинес
9
Куку
14
Алаез
14
Алаез
9
Куку
7
Мбонг
9
Грек
9
Грек
7
Мбонг
18
Дегабриэле
11
Монтебелло
11
Монтебелло
18
Дегабриэле
8
Писани
18
Кристенсен
18
Кристенсен
8
Писани
Остались в запасе
Андорра
Мальта
4
Марк Ферре
ЦП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
10
Виктор Бернат
ЦФ
12
Икер Альварес
ВР
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
16
Джейк Галеа
ВР
21
Шон Димек
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
15
Майлз Бирман
ЛЗ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
4
Марк Ферре
ЦП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
10
Виктор Бернат
ЦФ
12
Икер Альварес
ВР
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
16
Джейк Галеа
ВР
21
Шон Димек
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
15
Майлз Бирман
ЛЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Андорра - Мальта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Ален Дюрьо
Стадион:
Эстади Насьонал
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