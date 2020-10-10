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Расписание матчей
Люксембург - Кипр
Люксембург - Кипр: обзор матча 10 октября 2020
Люксембург
10.10.2020, суббота, 16:00
, группа C1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
12'
Д. Синани
26'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Кипр
Конец матча
Замена
А. Скендерович
️️️️
Д. Синани
79'
75'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
К. Артиматас
Замена
М. Мартинс
️️️️
В. Селимович
69'
Замена
С. Бенси
️️️️
М. Пинту
68'
61'
Замена
А. Гогич
️️️️
А. Каро
53'
Замена
Т. Янну
️️️️
Х. Вилер
Желтая карточка
В. Селимович
51'
46'
Замена
М. Антониу
️️️️
И. Питтас
Второй тайм
44'
Желтая карточка
Г. Кастанос
Желтая карточка
Ж. Родригес
44'
43'
Желтая карточка
И. Питтас
ГОЛ! 2:0!
Д. Синани
Пас отдал
В. Тиль
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Синани
Пас отдал
В. Тиль
12'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
18
Костакис Артиматас
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
6
Алекс Гогич
ОП
5
Фанос Кателарис
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
3-5-1-1
1
Морис
13
Карлсон
17
Пинту
5
Селимович
18
Янс
21
Тилль
10
Синани
16
Баррейро
11
Тиль
7
Жерсон
10
Родригес
3-4-3
19
Кирьякидис
2
Каро
8
Кусулос
14
Вилер
18
Артиматас
19
Лайфис
20
Кастанос
9
Питтас
21
Ционис
9
Христофи
3
Сотириу
10
Синани
7
Скендерович
7
Скендерович
10
Синани
5
Селимович
22
Мартинс
22
Мартинс
5
Селимович
17
Пинту
11
Бенси
11
Бенси
17
Пинту
18
Артиматас
8
Кириаку
8
Кириаку
18
Артиматас
2
Каро
6
Гогич
6
Гогич
2
Каро
9
Питтас
10
Лоизу
10
Лоизу
9
Питтас
9
Питтас
7
Антониу
7
Антониу
9
Питтас
14
Вилер
4
Янну
4
Янну
14
Вилер
Остались в запасе
Люксембург
Кипр
11
Эдвин Муратович
ЦФ
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
11
Андроникос Какулис
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
5
Фанос Кателарис
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Остались в запасе
11
Эдвин Муратович
ЦФ
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
11
Андроникос Какулис
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
5
Фанос Кателарис
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Йохан Валем
Статистика матча Люксембург - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Дональд Робертсон
Стадион:
Жози Бартель
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