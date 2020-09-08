Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр - Азербайджан
Кипр - Азербайджан: обзор матча 08 сентября 2020
Кипр
08.09.2020, вторник, 21:45
, группа C1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Азербайджан
29'
М. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Азербайджан
Конец матча
82'
Желтая карточка
Б. Гусейнов
Замена
М. Шполярич
️️️️
Г. Кастанос
77'
76'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
64'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Т. Хализаде
Желтая карточка
В. Сиелис
57'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Д. Христофи
57'
Замена
️️️️
Я. Кусулос
57'
Второй тайм
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Медведев
21'
Желтая карточка
А. Гусейнов
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
8
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Яннис Сациас
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Намик Алескеров
ЦФ
3-4-3
19
Кирьякидис
8
Кусулос
5
Сиелис
2
Каро
9
Питтас
19
Лайфис
23
Кириаку
20
Кастанос
21
Ционис
9
Христофи
3
Сотириу
3-3-1-2
1
Балаев
14
Садыгов
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
18
Медведев
2
Гараев
19
Хализаде
16
Джамалов
5
Кривоцюк
11
Шейдаев
9
Христофи
10
Лоизу
10
Лоизу
9
Христофи
20
Кастанос
16
Шполярич
16
Шполярич
20
Кастанос
19
Хализаде
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
19
Хализаде
Остались в запасе
Кипр
Азербайджан
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
9
Мариос Илия
ЦФ
7
Минас Антониу
ПП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
11
Андреас Авраам
ЦП
Главный тренер
Йохан Валем
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
9
Мариос Илия
ЦФ
7
Минас Антониу
ПП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
11
Андреас Авраам
ЦП
Остались в запасе
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Кипр - Азербайджан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Кипр
Азербайджан
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Кипр – Латвия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Кипр – Латвия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В ЦСКА рассказали о травме Бандикяна, полученной в сборной Армении
3 октября
1
Кипр – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+