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Расписание матчей
Косово - Греция
Косово - Греция: обзор матча 06 сентября 2020
Косово
06.09.2020, воскресенье, 21:45
, группа C3, 2 тур
1 : 2
Завершен
Греция
82'
В. Бериша
2'
Д. Лимниос
51'
Д. Сиовас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Греция
Конец матча
89'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Желтая карточка
Б. Бериша
88'
Желтая карточка
А. Нухиу
84'
83'
Замена
П. Манталос
️️️️
Э. Кулурис
ГОЛ! 1:2!
В. Бериша
82'
61'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
Замена
А. Рашкай
️️️️
М. Войвода
58'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Б. Халими
55'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Зенели
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сиовас
Пас отдал
Д. Яннулис
Второй тайм
Желтая карточка
В. Бериша
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Э. Кулурис
40'
Замена
Д. Сиовас
️️️️
К. Стафилидис
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лимниос
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
9
Берсант Целина
АП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Греция
13
Василиос Баркас
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Зека
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Константинос Фортунис
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
12
Висар Бекай
ВР
4
Арменд Тачи
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Анель Рашкай
ЦП
6
Рон Броя
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Уйкани
13
Ррахмани
5
Дрешевич
15
Войвода
3
Алити
2
Хадергьонай
8
Халими
14
Бериша
10
Зенели
9
Целина
21
Нухиу
4-2-3-1
13
Баркас
3
Стафилидис
2
Бакакис
19
Сварнас
22
Яннулис
22
Зека
6
Курбелис
18
Лимниос
10
Фортунис
11
Бакасетас
9
Кулурис
8
Халими
18
Хасани
18
Хасани
8
Халими
15
Войвода
6
Рашкай
6
Рашкай
15
Войвода
10
Зенели
23
Бериша
23
Бериша
10
Зенели
10
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
10
Фортунис
3
Стафилидис
5
Сиовас
5
Сиовас
3
Стафилидис
9
Кулурис
20
Манталос
20
Манталос
9
Кулурис
Остались в запасе
Косово
Греция
12
Висар Бекай
ВР
4
Арменд Тачи
ЦЗ
6
Рон Броя
ЦП
1
Арьянет Мурич
ВР
Главный тренер
Бернар Шалланд
10
Христос Цолис
ЛВ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
4
Арменд Тачи
ЦЗ
6
Рон Броя
ЦП
1
Арьянет Мурич
ВР
Остались в запасе
10
Христос Цолис
ЛВ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Косово - Греция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
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