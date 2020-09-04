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Расписание матчей
Литва - Казахстан
Литва - Казахстан: обзор матча 04 сентября 2020
Литва
04.09.2020, пятница, 19:00
, группа C4, 1 тур
0 : 2
Завершен
Казахстан
3'
Б. Зайнутдинов
86'
И. Куат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Казахстан
Конец матча
Замена
️️️️
Г. Сиргедас
89'
86'
ГОЛ! 0:2!
И. Куат
Желтая карточка
Р. Баравикас
82'
82'
Замена
И. Куат
️️️️
Ю. Перцух
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Р. Баравикас
82'
70'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Б. Исламхан
69'
Желтая карточка
А. Абикен
49'
Желтая карточка
С. Малый
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Ф. Черных
46'
Второй тайм
Желтая карточка
Г. Сиргедас
45'
+1
Желтая карточка
С. Миколюнас
33'
30'
Замена
М. Федин
️️️️
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
М. Палионис
22'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Б. Исламхан
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
3
Маркус Палионис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Казахстан
15
Данил Устименко
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
3-2-4-2
3
Палионис
4
Гирдвайнис
23
Баравикас
13
Ласицкас
13
Миколюнас
16
Шимкус
6
Воробьевас
11
Сиргедас
20
Барткус
19
Казлаускас
10
Черных
3-2-3-2
1
Покатилов
22
Марочкин
4
Быстров
3
Алип
2
Малый
16
Суюмбаев
6
Абикен
11
Вороговский
14
Перцух
19
Зайнутдинов
9
Исламхан
23
Баравикас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
23
Баравикас
10
Черных
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
10
Черных
19
Зайнутдинов
20
Федин
20
Федин
19
Зайнутдинов
9
Исламхан
17
Аимбетов
17
Аимбетов
9
Исламхан
14
Перцух
5
Куат
5
Куат
14
Перцух
Остались в запасе
Литва
Казахстан
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Данил Устименко
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
Остались в запасе
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Данил Устименко
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Литва - Казахстан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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