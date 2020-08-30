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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Кристиансунд
Сандефьорд - Кристиансунд: обзор матча 30 августа 2020
Сандефьорд
30.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 2
Завершен
Кристиансунд
37'
А. Пеллегрино (П)
85'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Кристиансунд
88'
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Ф. Мумбанья
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
С. Серли
Замена
️️️️
Б. Вембангомо
81'
Желтая карточка
С. Гуссиас
69'
Замена
Э. Бренден
️️️️
К. Хансен
69'
67'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
56'
Желтая карточка
Л. Каллудра
51'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
45'
Желтая карточка
Ф. Кастрати
Желтая карточка
E. Valles
44'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
3
Марк Валес
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
1-1-1-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
3
Валес
99
Хансен
6
1
28
Гуссиас
4
10
3-5-3
28
Психе
19
5
Сермо
77
Скарсем
6
10
Каллудра
90
Пеллегрино
10
Серли
15
Кастрати
77
24
99
Хансен
15
Бренден
15
Бренден
99
Хансен
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
Мумбанья
11
Сивертсен
11
Сивертсен
Мумбанья
Остались в запасе
Сандефьорд
Кристиансунд
99
Jesper Granlund
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Остались в запасе
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сандефьорд - Кристиансунд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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