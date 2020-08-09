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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Старт
Кристиансунд - Старт: обзор матча 09 августа 2020
Кристиансунд
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 2
Завершен
Старт
13'
Б. Бай
75'
А. Пеллегрино
82'
A. Coly
67'
K. Skaanes
72'
K. Skaanes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Старт
84'
Замена
С. Скалевик
️️️️
J. Jørgensen
ГОЛ! 3:2!
A. Coly
Пас отдал
А. Пеллегрино
82'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Ф. Мумбанья
76'
Замена
A. Coly
️️️️
P. Erik Ulvestad
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Пеллегрино
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
K. Skaanes
Пас отдал
К. Кабран
68'
Замена
E. Børufsen
️️️️
М. Угланд
67'
ГОЛ! 1:1!
K. Skaanes
61'
Замена
K. Skaanes
️️️️
I. Twum
Замена
A. Hopmark
️️️️
А. Диоп
40'
35'
Желтая карточка
М. Угланд
Замена
E. Sivertsen
️️️️
К. Асбак
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
Л. Каллудра
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
5
Бент Сермо
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
4
Vegard Bergan
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Старт
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
4-3-1-3
5
Сермо
28
Психе
5
3
Асбак
28
Диоп
90
Пеллегрино
10
Каллудра
13
Бай
24
23
29
Мумбанья
2-1-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
18
Угланд
11
Кабран
1
18
11
15
6
3
Асбак
15
15
3
Асбак
23
19
19
23
28
Диоп
6
6
28
Диоп
29
Мумбанья
15
Кастрати
15
Кастрати
29
Мумбанья
18
Угланд
14
14
18
Угланд
18
19
19
18
6
15
Скалевик
15
Скалевик
6
Остались в запасе
Кристиансунд
Старт
77
Amin Askar
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
77
Amin Askar
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Кристиансунд - Старт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
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Кристиансунд
Старт
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
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