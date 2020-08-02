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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Кристиансунд
Викинг - Кристиансунд: обзор матча 02 августа 2020
Викинг
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
12'
В. Бериша
65'
О. Скарсем
88'
P. Erik Ulvestad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Кристиансунд
Желтая карточка
В. Веватне
90'
+1
89'
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Мумбанья
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
J. Furdal
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
P. Erik Ulvestad
82'
Замена
️️️️
Л. Каллудра
82'
Замена
С. Серли
️️️️
Б. Бай
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
И. Ибрахимай
76'
66'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
А. Диоп
66'
Замена
Б. Сермо
️️️️
К. Психе
65'
ГОЛ! 1:1!
О. Скарсем
38'
Желтая карточка
К. Психе
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
12'
4'
Желтая карточка
P. Erik Ulvestad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
10
Сондре Серли
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Остбю
19
Перейра
3
Веватне
5
Хеггхейм
8
Белл
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
8
9
4-4-1-1
30
28
Психе
5
19
3
Асбак
28
Диоп
6
10
Каллудра
77
Скарсем
13
Бай
29
Мумбанья
8
10
10
8
29
Ибрахимай
11
де Ланлай
11
де Ланлай
29
Ибрахимай
29
Мумбанья
77
77
29
Мумбанья
28
Психе
5
Сермо
5
Сермо
28
Психе
13
Бай
10
Серли
10
Серли
13
Бай
28
Диоп
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
28
Диоп
Остались в запасе
Викинг
Кристиансунд
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Викинг - Кристиансунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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