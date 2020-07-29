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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сандефьорд
Кристиансунд - Сандефьорд: обзор матча 29 июля 2020
Кристиансунд
29.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 1
Завершен
Сандефьорд
72'
Б. Бай
75'
О. Скарсем
83'
А. Пеллегрино
5'
С. Гуссиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Сандефьорд
Замена
A. Askar
️️️️
А. Пеллегрино
86'
ГОЛ! 3:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Ф. Мумбанья
83'
80'
Замена
К. Хансен
️️️️
Э. Бренден
ГОЛ! 2:1!
О. Скарсем
Пас отдал
Л. Каллудра
75'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бай
Пас отдал
Л. Каллудра
72'
Замена
К. Психе
️️️️
Б. Сермо
71'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
A. Hopmark
67'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
67'
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
66'
65'
Замена
G. Gibson
️️️️
L. Markmanrud
56'
Желтая карточка
L. Markmanrud
35'
Замена
R.
️️️️
В. Куртович
25'
Желтая карточка
М. Валес
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Гуссиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
5
Бент Сермо
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
4-5-2
5
Сермо
5
19
3
Асбак
77
Скарсем
90
Пеллегрино
10
Серли
6
28
Диоп
15
Кастрати
24
1-3-5
19
Куртович
6
Мерк
15
Бренден
3
Валес
4
28
Гуссиас
7
6
5
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
90
Пеллегрино
77
77
90
Пеллегрино
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
5
Сермо
28
Психе
28
Психе
5
Сермо
6
10
Каллудра
10
Каллудра
6
3
3
15
Бренден
99
Хансен
99
Хансен
15
Бренден
3
25
25
3
19
Куртович
10
10
19
Куртович
Остались в запасе
Кристиансунд
Сандефьорд
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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2021.06.12 16:58
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