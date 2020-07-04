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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Викинг
Старт - Викинг: обзор матча 04 июля 2020
Старт
04.07.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
75'
E. Schulze
84'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Викинг
84'
ГОЛ! 1:1!
З. Битики
Пас отдал
F. TorsteinbÃ¸
Желтая карточка
M. Ramsland
77'
ГОЛ! 1:0!
E. Schulze
75'
73'
Замена
З. Битики
️️️️
T. HÃ¸iland
Замена
M. Ramsland
️️️️
E. Marković
69'
Желтая карточка
Э. Сегберг
67'
Замена
E. Børufsen
️️️️
M. Bringaker
46'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
J. Jørgensen
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
11
Eirik Schulze
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Викинг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
1-1-1-5
2
Даланд
32
Вихне
11
Кабран
15
20
15
19
6
3-2-1-5
5
Хеггхейм
3
Веватне
19
Перейра
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
1
14
Бериша
10
8
9
15
18
18
15
6
23
Сегберг
23
Сегберг
6
20
14
14
20
10
11
Битики
11
Битики
10
Остались в запасе
Старт
Викинг
1
Amund Wichne
ЦФ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Остались в запасе
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Старт - Викинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
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