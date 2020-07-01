Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сандефьорд
Викинг - Сандефьорд: обзор матча 01 июля 2020
Викинг
01.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сандефьорд
56'
К. Лекберг
60'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Сандефьорд
79'
Замена
L. Markmanrud
️️️️
С. Гуссиас
Замена
З. Битики
️️️️
К. Лекберг
69'
63'
Замена
G. Gibson
️️️️
К. Хансен
63'
Замена
М. Валес
️️️️
L. Grorud
ГОЛ! 2:0!
В. Бериша
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Лекберг
Пас отдал
В. Бериша
56'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
E. Ãstensen
34'
32'
Желтая карточка
L. Grorud
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
27
Харальд Танген
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
3-2-1-5
19
Перейра
3
Веватне
5
Хеггхейм
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
8
14
Бериша
1
16
9
1-1-1-5
19
Куртович
15
Бренден
99
Хансен
6
7
2
5
3
16
10
10
16
16
Лекберг
11
Битики
11
Битики
16
Лекберг
28
Гуссиас
3
3
28
Гуссиас
14
14
99
Хансен
25
25
99
Хансен
2
3
Валес
3
Валес
2
Остались в запасе
Викинг
Сандефьорд
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Викинг
Новости команд
Все
Викинг
Сандефьорд
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+