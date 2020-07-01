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Одд - Буде-Глимт

01.07.2020, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Одд - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
30 августа, пятница 20:00 Одд 3:1 Буде-Глимт
13 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
20 августа, понедельник 20:00 Буде-Глимт 1:1 Одд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Одд 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Одд
9 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Одд 2:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Буде-Глимт
3 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 2:4 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 20:00 Одд 4:3 Буде-Глимт
15 тур
12 июля, суббота 20:00 Буде-Глимт 0:3 Одд
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