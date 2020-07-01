Одд - Буде-Глимт

|20 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Одд
|3:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Одд
|20 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Одд
|3:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Одд
|19 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Одд
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:0
|Буде-Глимт
|16 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Одд
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|16:30
|Одд
|2:1
|Буде-Глимт
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Буде-Глимт
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|2:4
|Одд
|27 тур
|19 октября, воскресенье
|20:00
|Одд
|4:3
|Буде-Глимт
|15 тур
|12 июля, суббота
|20:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Одд