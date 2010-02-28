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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 28 февраля 2010
ПСЖ
28.02.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
14'
А. Бен Арфа
54'
Л. Гонсалес
71'
Б. Шейру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Желтая карточка
М. Кежман
Замена
М. Кежман
️️️️
К. Макелеле
Замена
️️️️
Г. Оаро
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ! 0:3!
Б. Шейру
Пас отдал
М. Ньянг
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Э. Сиссе
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
С. Траоре
ГОЛ! 0:2!
Л. Гонсалес
Пас отдал
С. Мбиа
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
С. Траоре
Желтая карточка
К. Жалле
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
2
Сеара
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Стефан Мбиа
ПП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
13
Траоре
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-3-2-1
30
Манданда
22
Сиссе
21
Боннар
20
Диавара
5
Хайнце
25
Мбиа
27
Гонсалес
8
Шейру
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
13
Траоре
13
Санкаре
13
Санкаре
13
Траоре
0
Макелеле
99
Кежман
99
Кежман
0
Макелеле
27
Гонсалес
77
Каборе
77
Каборе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
14
Коне
14
Коне
8
Бен Арфа
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча ПСЖ - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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