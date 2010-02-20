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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 20 февраля 2010
ПСЖ
20.02.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
22'
Г. Оаро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
Замена
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Л. Жюли
Замена
К. Дюпуи
️️️️
М. Фофана
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
Замена
П. Машаду
️️️️
Ф. Сирье
Желтая карточка
Д. Браатен
Желтая карточка
М. Эрдинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Оаро
Красная карточка
А. Эбондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
АП
99
Гийом Оаро
ЛФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
РФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
3
Даниэль Конгре
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
22
Даниэль Браатен
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
(К)
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
18
Умар Н' Диайе
ЦП
17
Кевин Дюпуи
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
4-1-1-1-3
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
88
Луйиндула
4-1-4-1
16
Пеле
23
Эбондо
24
Нунке
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
14
Сирье
27
Табану
17
Сиссоко
22
Браатен
91
Казим-Ричардс
0
Жюли
13
Санкаре
13
Санкаре
0
Жюли
2
Фофана
17
Дюпуи
17
Дюпуи
2
Фофана
14
Сирье
55
Машаду
55
Машаду
14
Сирье
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
16
Марк Видаль
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
18
Умар Н' Диайе
ЦП
16
Марк Видаль
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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